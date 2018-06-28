Шесть человек пострадали в результате аварии возле Львова. Среди них двое иностранных граждан.

Авария произошла 27 июня в 19:20 на автодороге Киев-Чоп возле села Дидилив Каменка-Бугского района, передает со ссылкой на .

"55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем СХ60, двигаясь из в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Т4 под управлением жителя Львовщины и автомобилем Chery, за рулем которого находился львовянин", - сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской .

Трое водителей и трое пассажиров транспортных средств получили травмы. 48-летняя женщина-пассажир автомобиля из госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова. Водителя автомобиля Т4 госпитализировали в Бускую районную больницу. Водителя и двух пассажирок автомобиля Chery - 48-летнюю львовянку и ее 11-летнюю дочь, после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.

Гражданина Швейцарии - водителя автомобиля , после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова отпустили домой. СМИ сообщили, что пострадавший является послом Швейцарии в Украине.

"Посол Швейцарии (на дипломатических номерах SDR038 автомобиля СХ60) двигался в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Т4, после чего столкнулся с автомобилем Chery", - сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в попал посол Швейцарии в Украине и Молдове Гийом Шойрер с женой.

10 июня, во Львове автомобиль патрульной полиции наехал на пешехода. Инцидент произошел на улице Студенческой в ​​15:00. Экипаж патрульной полиции наехал на 48-летнего мужчину.

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