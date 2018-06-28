|На Донбассе погибли двое бойцов 24-ой ОМБр имени короля Даниила
|28.06.2018 17:58
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В День Конституции боевики убили 2 украинских военных на ДонбассеВ четверг, 28 июня, в зоне проведения боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли в результате минометного обстрела.
Фото: unian.net
Погибли двое бойцов 24 Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Боевики в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок по опорным пунктам бригады в районе шахты Южной, - сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
"В ходе боя командир взвода Валерий Каземирович Шишан увидел, что тяжело ранен воин резервной группы. Без сомнений командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Каземирович Шишан был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Вскоре ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и воин резервной группы, Андрей Волос, ему было только 25", - говорится в сводке.
Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции Объединенных сил, 4 из которых - из тяжелого вооружения, 3 украинских военных погибли, 3 ранены.
В Минске договорились о режиме прекращения огня на Донбассе.