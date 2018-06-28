В День Конституции боевики убили 2 украинских военных на Донбассе

Погибли двое бойцов 24 Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Боевики в течение часа с 09:30 до 10:40 вели огонь из 120 миллиметровых минометов и 122 миллиметровых самоходных артиллерийских установок по опорным пунктам бригады в районе шахты Южной, - сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

" В ходе боя командир взвода Валерий Каземирович Шишан увидел, что тяжело ранен воин резервной группы. Без сомнений командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Каземирович Шишан был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Вскоре ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и воин резервной группы, Андрей Волос, ему было только 25", - говорится в сводке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции Объединенных сил, 4 из которых - из тяжелого вооружения, 3 украинских военных погибли, 3 ранены.