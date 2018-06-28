В четверг, 28 июня, Тбилисский городской суд признал третьего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в деле 2005 года об избиении депутата Валерия Гелашвили. Об этом пишет "Грузия Online".

Согласно решению судьи, Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы. Кроме этого, третий президент Грузии также лишен на два года и три месяца права занимать должности.

Саакашвили обвиняют в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили.

Кроме этого, по данному делу вынесли приговор бывшему главе МВД Иване Мерабишвили и некоторым другим правоохранителям. Ему избрана лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев.

Как сообщал svodka.net ранее, Окружной административный суд Киева отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в признании незаконности его реадмиссии в Польшу.

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