В плей-офф чемпионата мира по футболу из группы Н вышли Колумбия, выигравшая со счетом 1:0 у Сенегала, и Япония, с таким же результатом проигравшая Польше. Колумбийцы (в желтых футболках) заняли первое место в группе на ЧМ 2018 Фото: ЕРА В Самаре, где встречались претендовавшие на выход в плей-офф африканцы и южноамериканцы, гол был забит на 74-й минуте Ерри Миной.А в Волгограде единственный мяч на 59-й минуте забил в ворота японцев поляк Ян Беднарек.Первое место в группе заняла Колумбия с шестью очками. Второе – Япония. У японцев четыре очка, как и у сенегальцев, но по дополнительным показателям, в частности, количеству желтых карточек, в плей-офф прошли азиаты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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