В плей-офф чемпионата мира по футболу из группы Н вышли Колумбия,
выигравшая со счетом 1:0 у Сенегала, и Япония, с таким же
результатом проигравшая Польше. Колумбийцы (в желтых футболках)
заняли первое место в группе на ЧМ 2018 Фото: ЕРА В Самаре, где
встречались претендовавшие на выход в плей-офф африканцы и
южноамериканцы, гол был забит на 74-й минуте Ерри Миной.А в
Волгограде единственный мяч на 59-й минуте забил в ворота японцев
поляк Ян Беднарек.Первое место в группе заняла Колумбия с шестью
очками. Второе – Япония. У японцев четыре очка, как и у
сенегальцев, но по дополнительным показателям, в частности,
количеству желтых карточек, в плей-офф прошли азиаты.
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