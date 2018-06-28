Суд города Тбилиси признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 года. Об этом сообщает издание «Грузия online».

Согласно решению суда, Саакашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы, и на два года и три месяца лишен права занимать определенные должности. «Обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад», – пишет издание.

Саакашвили обвиняли в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Гелашвили. Вместе с ним по этому делу к ответственности привлекались экс-глава министерства внутренних дел и прежний премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, прежний начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и прежний руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. Суд избрал для Мерабишвили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев, для Кодуа и Сирадзе – девять лет тюрьмы.

По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили «выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии»:

ст. 182 – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом;

ст. 333 и ст. 117 – злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия;

ч. 2 ст. 332 – злоупотребление служебным положением должностным лицом.

Ближайший товарищ экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям – в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.

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