Правоохранители Малайзии завершили расследование дела об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама при помощи химического вещества. В убийстве Ким Чен Нама подозреваются индонезийка Сити Айши и гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг Фото: ЕРА В ходе выступления по случаю завершения расследования инцидента прокурор заявил, что для совершения убийства с использованием нервно-паралитического вещества VX необходима специальная подготовка.Ким Чен Нам был убит 13 февраля в Куала-Лумпуре. По словам очевидцев преступления, на голову жертвы набросили ткань, пропитанную жидкостью. Ким Чен Нам обратился к медикам, но вскоре умер.Одна из задержанных, индонезийка Сити Айши, заявила, что ей заплатили за то, чтобы она "разыграла" мужчину.На скамье подсудимых, кроме Айши, гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг.Ким Чен Нам имел при себе 12 доз атропина, который можно было использовать в качестве первой помощи при отравлении ядом VX.VX был разработан в 1955 году в Великобритании. Изначально его планировали использовать как пестицид, но из-за крайне высокой токсичности не могли применять в сельском хозяйстве. Вещество обладает сильным нервно-паралитическим действием и считается самым токсичным из искусственно синтезированных.VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его запасами обладает ограниченное число стран, между них – Сирия, США и Россия.Ким Чен Нам приходился старшим сыном покойному лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру и жил за границей, не занимая никакого государственного поста. Он был рожден в результате внебрачной связи Ким Чен Ира с актрисой южнокорейского происхождения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки чен ким нам при был Теги: мир