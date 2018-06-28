33-летняя женщина и ее восьмилетний ребенок погибли от рук неизвестного мужчины в собственном доме в селе Давыдовка под аннексированным Симферополем, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев. По словам журналиста, преступник заходил во дворы и открытые двери в Давыдовке Фото: Шевкет Наматуллаев / Facebook "Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома", – написал журналист. https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1804409166306171 По его данным, 33-летняя женщина умерла на месте, ребенка отвезли в больницу, но спасти не смогли.Правоохранители задержали злоумышленника."Двое детей в этой семье остались без матери", – добавил Наматуллаев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки наматуллаев дворы шевкет журналист сообщил Теги: крымский конфликт