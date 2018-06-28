33-летняя женщина и ее восьмилетний ребенок погибли от рук
неизвестного мужчины в собственном доме в селе Давыдовка под
аннексированным Симферополем, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.
По словам журналиста, преступник заходил во дворы и открытые
двери в Давыдовке Фото: Шевкет Наматуллаев / Facebook "Отморозок
ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью
зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине
по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке
соседнего дома", – написал журналист.
https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1804409166306171
По его данным, 33-летняя женщина умерла на месте, ребенка отвезли в
больницу, но спасти не смогли.Правоохранители задержали
злоумышленника."Двое детей в этой семье остались без матери", –
добавил Наматуллаев.
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