"Нафтогаз" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы безосновательными" , - говорится в пресс-релизе российского монополиста, информирует "Экономическая правда".

" Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно выполнить упомянутое арбитражное решение в разных странах", - считают в "Газпроме".

Напомним, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд .

Апелляционный суд Швеции 13 июня здал приказ о приостановлении процедуры сполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после представления своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета объяснений и аргументов украинской компании.