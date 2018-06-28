|"Газпром": суд оставил в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража
|28.06.2018 18:20
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Нафтогаз обжаловал решение о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитражаАпелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
Фото: ТАСС
"Нафтогаз" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы безосновательными", - говорится в пресс-релизе российского монополиста, информирует "Экономическая правда".
"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно выполнить упомянутое арбитражное решение в разных странах", - считают в "Газпроме".
Напомним, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
Апелляционный суд Швеции 13 июня здал приказ о приостановлении процедуры сполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству "Газпрома". "Нафтогаз Украины" выразил надежду на отмену этого приказа после представления своих контраргументов, поскольку решение было принято судом без учета объяснений и аргументов украинской компании.
В НАК отмечают, что приказ Апелляционного суда означает лишь временное приостановление дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". При этом он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возвращения $2,1 млрд, уже зачисленных решением арбитра в качестве компенсации НАК.