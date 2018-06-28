Международное жюри назвало лауреатов открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства", передает со ссылкой на сайт музея.

На открытый неизвестный конкурс по проектам музея и мемориального комплекса поступило 66 заявок из 12 стран мира. Лучший проект мемориала определили в феврале 2018 года. Вторая степень конкурса касалась проекта самого музея уже с учетом вида мемориальной части. В финале соревновались шесть проектов. Их авторы на условиях анонимности активно сотрудничали с организаторами конкурса, в частности посещали Киев, осматривали места событий, общались с родственниками погибших.

Первую премию получил проект "Штурм холма" от немецкого архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH". Архитекторы - профессор Ян Кляйхус (Jan Kleihues) и Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Отмечается, что сейчас по разработке этой компании сооружают Национальный музей в Осло.

Выставку всех проектов-финалистов откроют в Доме архитетора.

После подведения итогов конкурса и общественного обсуждения конкурсных предложений будет заключен договор с победителем конкурса и начаты работы по разработке проектно-сметной документации для строительства музея.

Напомним, победители конкурса в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни" были определены в феврале 2018 года. Ими стали архитекторы Ирина Волынец (Львов, Украина) и Мария Процик (Роттердам, Нидерланды).

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