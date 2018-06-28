По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, его страна
придерживается твердой и однозначной позиции касательно продления
ограничительных мер против России. Моравецкий: Будем обсуждать
санкции в отношении РФ в контексте российской агрессии против
Украины Фото: premier.gov.pl По словам главы польского
правительства, вопрос продления санкций в отношении РФ он будет
обсуждать во время переговоров в формате "Вышеградской четверки" с
участием президента Франции Эммануэля Макрона."Будем обсуждать
санкции в отношении России в контексте российской агрессии против
Украины. Позиция Польши является неуклонно твердой и однозначной,
что санкции должны быть продлены", – сказал он.Европейский
союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в
отношении Украины, а 18 июня – продолжил на
год ограничения за аннексию Крыма.27 июня премьер-министр
Италии Джузеппе Конте заявил, что продление европейских
экономических санкций против России "не должно быть
автоматическим".Продление санкций против РФ должны обсуждать на
саммите лидеров ЕС, который пройдет 28–29 июня в Брюсселе.
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