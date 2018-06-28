|В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк
|28.06.2018 18:28
|
Яценюк предлагает в Конституции закрепить курс Украины на членство в ЕС и НАТОВ Конституции надо определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
http://nfront.org.ua
"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - написал руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.
Напомним, во время съезда партии "Народный фронт" в ноябре 2017 года Арсений Яценюк обратился к западным партнерам подписать план действий по членству Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС, как было сделано для установления безвизового режима между ЕС и Украиной.
"Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире", - подчеркнул он.