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В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк
28.06.2018 18:28
В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк
Яценюк предлагает в Конституции закрепить курс Украины на членство в ЕС и НАТО
В Конституции надо определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
В Конституции надо определить курс на членство Украины в ЕС и НАТО, - Яценюк http://nfront.org.ua

"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - написал руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в авторской колонке на Цензор.нет в День Конституции Украины 28 июня.

Напомним, во время съезда партии "Народный фронт" в ноябре 2017 года Арсений Яценюк обратился к западным партнерам подписать план действий по членству Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС, как было сделано для установления безвизового режима между ЕС и Украиной.

"Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире", - подчеркнул он.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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