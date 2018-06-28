Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 28 июня начала посещения колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги, в которой 46-й день голодает гражданин Украины Олег Сенцов, передает со ссылкой на .

Кортеж доставил Москалькова в колонию, объехав уполномоченное Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами пенитенциарного заведения.

Видео распространила информагентство УНИАН. Оно появилось в эфире ТСН.

Представитель российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил, что Денисова не согласовывали с российской стороной посещения украинского узника Олега Сенцова, так и не сможет увидеть его.

Олег Сенцов от 14 мая голодает в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины прибыла в город Лабытнанги, где в колонии содержат незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.

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