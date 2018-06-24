Женщины в Саудовской Аравии утром 24 июня выехали на своих автомобилях на улицы городов, сообщает Al Arabiya. Указ, впервые разрешающий женщинам водить авто, был издан королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдульазизом 26 сентября 2017 года и вступил в силу 24 июня 2018-го. Видео с кадрами первой женщины за рулем в Саудовской Аравии опубликовано в Twitter Al Arabiya English. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | 24 июня вступил в силу королевский приказ, разрешающий женщинам в Саудовской Аравии водить авто Скриншот: Saudi Gazette / YouTube видео Видео: Saudi Gazette / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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