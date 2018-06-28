Встретить украинца Игоря Мовенко, которого в оккупированном Крыму
приговорили за комментарии в соцсети, под СИЗО Симферополя пришли
жена и местные активисты. | 26 июня "Севастопольский
городской суд" вынес Мовенко новый приговор в виде одного года
условно с испытательным сроком Фото: ru.krymr.com Встретить Мовенко
приехали жена и местные активисты.Дело против активиста завели в
апреле 2017 года на основании его комментариев под
опросом "Что нужно сделать в первую очередь, когда Крым
вернется в Украину?" в соцсети "ВКонтакте" в группе "Крым –
Украина".За это 4 мая 2018 года Мовенко приговорили к двум годам
колонии.26 июня "Севастопольский городской суд" вынес ему
новый приговор в виде одного года условно с испытательным
сроком. Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждала,
что подсудимого могут выпустить из СИЗО на следующий день.27 июня
жена и активисты пришли под СИЗО встретить Мовенко, однако его не
выпустили, аргументируя это тем, что в учреждение еще не доставили
приговор.видео Видео: ru.krymr.com
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