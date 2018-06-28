Встретить украинца Игоря Мовенко, которого в оккупированном Крыму приговорили за комментарии в соцсети, под СИЗО Симферополя пришли жена и местные активисты. | 26 июня "Севастопольский городской суд" вынес Мовенко новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком Фото: ru.krymr.com Встретить Мовенко приехали жена и местные активисты.Дело против активиста завели в апреле 2017 года на основании его комментариев под опросом "Что нужно сделать в первую очередь, когда Крым вернется в Украину?" в соцсети "ВКонтакте" в группе "Крым – Украина".За это 4 мая 2018 года Мовенко приговорили к двум годам колонии.26 июня "Севастопольский городской суд" вынес ему новый приговор в виде одного года условно с испытательным сроком. Адвокат Мовенко Оксана Железняк утверждала, что подсудимого могут выпустить из СИЗО на следующий день.27 июня жена и активисты пришли под СИЗО встретить Мовенко, однако его не выпустили, аргументируя это тем, что в учреждение еще не доставили приговор.видео Видео: ru.krymr.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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