В России политзаключенный Эмир-Усеин Куку, арестованный по подозрению в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку. Об этом "Крымской солидарности" сообщила его жена Мерьем Куку.

Согласно ее словам, он начал голодовку в свой день рождения, 26 июня.

До ареста Эмир-Усеин Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Он был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму. В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Еще позднее был также обвинен в подготовке к "насильственному захвату власти". В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. Сначала был помещен в СИЗО-1, 3.02.2018 переведен в СИЗО-4, где и находится до сегодняшнего дня.

Как сообщал svodka.net ранее, моряки украинского судна ЯМК-0041, которое задержали у берегов аннексированного Крыма, отказались от еды.

По словам адвоката, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы в администрации Крыма не реагируют.

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