|Участницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву возили на обследование в больницу
|28.06.2018 18:42
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https://www.facebook.com/Kharkov.City/posts/1819232714805291
В городской прокуратуре Харькова агентству "Укринформ" подтвердили, что Зайцеву возили на обследование."Зайцеву во вторник вывозили в ЦКБ №5 на обследование. Сейчас она снова находится в СИЗО", – сообщили в прокуратуре.Вечером 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 Алены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.Оба участника аварии находятся под стражей. Зайцева признала свою вину.
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