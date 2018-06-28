На территории харьковской клинической больницы №5 заметили девушку, похожую на Алену Зайцеву. В прокуратуре подтвердили, что ей понадобилась помощь специалистов. Зайцеву заметили во дворе больницы Фото: Харьков City / Facebook "Уже не знают, что этой Зайцевой https://www.facebook.com/Kharkov.City/posts/1819232714805291 В городской прокуратуре Харькова агентству "Укринформ" подтвердили, что Зайцеву возили на обследование."Зайцеву во вторник вывозили в ЦКБ №5 на обследование. Сейчас она снова находится в СИЗО", – сообщили в прокуратуре.Вечером 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 Алены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.Оба участника аварии находятся под стражей. Зайцева признала свою вину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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