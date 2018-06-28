Арестованный на два месяца по подозрению в сексуальном насилии руководитель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев имеет в уголовном деле статус подозреваемого, обвинений ему не предъявляли, отметил адвокат правозащитника Виктор Ануфриев. Меру пресечения для Дмитриева избирали в закрытом режиме Фото: rk.karelia.ru По словам защитника, меру пресечения суд избирал в закрытом режиме.Ануфриев заявил, что дело "ни на чем не основывается". Он считает, что из 13-летней приемной дочери Дмитриева "выдавили" некую фразу, которая позволила правоохранителям начать новое уголовное дело о сексуальном насилии.Адвокат отметил, что его подзащитному обвинений не предъявляли, у него статус подозреваемого.Дмитриева, которого ранее обвиняли в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, задержали 27 июня. Следственный комитет России открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника – по статье о насильственных действиях сексуального характера. В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки. 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 14 июня высший суд Карелии отменил оправдательный приговор. В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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