Арестованный на два месяца по подозрению в сексуальном насилии
руководитель карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев имеет в
уголовном деле статус подозреваемого, обвинений ему не предъявляли,
отметил адвокат правозащитника Виктор Ануфриев. Меру пресечения для
Дмитриева избирали в закрытом режиме Фото: rk.karelia.ru По словам
защитника, меру пресечения суд избирал в закрытом режиме.Ануфриев
заявил, что дело "ни на чем не основывается". Он считает, что из
13-летней приемной дочери Дмитриева "выдавили" некую фразу, которая
позволила правоохранителям начать новое уголовное дело о
сексуальном насилии.Адвокат отметил, что его подзащитному обвинений
не предъявляли, у него статус подозреваемого.Дмитриева, которого
ранее обвиняли в производстве порнографических материалов с
участием несовершеннолетней приемной дочери, задержали 27
июня. Следственный комитет России открыл новое уголовное дело
в отношении правозащитника – по статье о насильственных
действиях сексуального характера.
В декабре 2016 года Дмитриева
арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го
историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев
утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для
контроля ее развития и отчета перед органами опеки.
5 апреля Петрозаводский городской
суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить
правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.
14 июня высший суд Карелии отменил оправдательный
приговор.
В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место
расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского
террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские
силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах
политических репрессий.
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