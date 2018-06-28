29-го и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град, сообщила синоптик Наталья Диденко. Диденко сказала, что в ближайшие дни в Киеве будут идти дожди Фото: ЕРА (архив) Она отметила, что 29-го и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град."Приазовье и восточная часть Украины завтра избегут летних дождей, однако в ночь на субботу и там польет и погремит. Температура воздуха пока высокая. В дневные часы +25…+30 °C, на востоке +30…+37 °С, на Западе +20…+26 °С", – сообщила синоптик.Диденко заявила, что 30 июня в западных областях Украины, а с 1 июля в большинстве областей Украины похолодает до +18...+ 23 °C, на западе – кое-где до +14…+17 °C. Синоптик подчеркнула, что в ближайшее дни в Киеве будут идти дожди."Столичный воздух насыщен влагой, температура пока будет высокой, следовательно грозовые дожди будут и завтра, и в субботу. Вместе со шквалистым усилением ветра во время грозы. В воскресенье июль дебютирует похолоданием, температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +18 °C. Вероятность дождей 1 июля уменьшится", – рассказала она. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2131011473595486 Об ухудшении погодных условий в Украине 29 июня сегодня сообщали спасатели. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки июня дожди +…+ что синоптик Теги: общество