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Синоптик: С 1 июля в Украине похолодает до +18°
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28.06.2018 18:58
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29-го и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град, сообщила
синоптик Наталья Диденко. Диденко сказала, что в ближайшие дни
в Киеве будут идти дожди Фото: ЕРА (архив) Она отметила, что 29-го
и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град."Приазовье и
восточная часть Украины завтра избегут летних дождей, однако в ночь
на субботу и там польет и погремит. Температура воздуха пока
высокая. В дневные часы +25…+30 °C, на востоке +30…+37 °С, на
Западе +20…+26 °С", – сообщила синоптик.Диденко заявила, что
30 июня в западных областях Украины, а с 1 июля в большинстве
областей Украины похолодает до +18...+ 23 °C, на западе –
кое-где до +14…+17 °C. Синоптик подчеркнула, что в ближайшее
дни в Киеве будут идти дожди."Столичный воздух насыщен влагой,
температура пока будет высокой, следовательно грозовые дожди будут
и завтра, и в субботу. Вместе со шквалистым усилением ветра во
время грозы. В воскресенье июль дебютирует похолоданием,
температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +18 °C.
Вероятность дождей 1 июля уменьшится", – рассказала она.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2131011473595486
Об ухудшении погодных условий в Украине 29 июня сегодня
сообщали спасатели.
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