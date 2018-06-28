Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 июня в Страсбурге приняла проект резолюции об освобождении украинских политзаключенных в России.

За соответствующее решение проголосовали 77 членов ПАСЕ, 15 воздержались. Перед голосованием в зале зачитали соответствующий доклад, затем по этому вопросу прошли дебаты.

Данной резолюцией, подготовленной комиссией по юридическим вопросам и правам человека, ПАСЕ призывает Россию немедленно отпустить всех украинцев, задержанных в РФ и в аннексированном Крыму по политическим мотивам, ценить их права, не применять пытки и не прибегать к принудительному кормлению, за исключением случаев, когда это необходимо для спасения жизни.

Также в тексте резолюции отмечается, что, в частности, граждане Украины Олег Сенцов, Владимир Балух и Павел Гриб «соответствуют определению политических заключенных».

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