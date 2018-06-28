33-летняя женщина и ее восьмилетний ребенок погибли от рук мужчины
в собственном доме в селе Давыдовка под аннексированным
Симферополем, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке По словам журналиста,
преступник заходил во дворы и открытые двери в Давыдовке Фото:
Шевкет Наматуллаев / Facebook "Отморозок ходил по улице, заходил во
дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом.
После этого разбил стекло в машине по этой же улице и оставил свои
кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома", – написал
журналист.
https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1804409166306171
По его данным, 33-летняя женщина умерла на месте, ребенка отвезли в
больницу, но спасти не смогли.Правоохранители задержали
злоумышленника. Его имя не называется."Двое детей в этой семье
остались без матери", – добавил Наматуллаев.
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