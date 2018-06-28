В четверг, 28 июня, Международное жюри объявило победителя архитектурного конкурса на лучший проект Музея Революции достоинства. Результаты конкурса были объявлены на брифинге в Киеве, передает УНИАН .

Победителями конкурса стали представители немецкого архитектурного бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten Ян Кляйхус и Йоханес Кресснер.

"Идея частично похожа на проект, номинированный третьим местом - путь, начинающийся на Майдане, идет по аллее Героев Небесной сотни и заканчивается на вершине музея... На горе находится центральный вход в музей, из которого открывается невероятная панорама. Самое важное - этот проект является символом, который на архитектурном языке должен передать глубину и эмоциональность событий Революции достоинства", - сказал председатель жюри конкурса, архитектор из Германии Матиас Зауэрбрух.

В свою очередь, министр культуры Украины Евгений Нищук подчеркнул, что во вторую стадию конкурса попали шесть проектов, из которых жюри номинировали три лучших. При этом в состав жюри вошли как профессиональные архитектуры международного уровня, так и члены семей Героев Небесной сотни.

По словам министр культуры, музей должен стать своеобразным домом свободы, который увековечит борьбу украинского народа за свободное будущее.

"Это тот дом свободы, который может охватить все вехи многовековой борьбы украинского народа за свободу, пиком которой стал 2014 год, Революция достоинства", - сказал Нищук.

Второе место занял проект представителей киевского бюро Buro/architects Антона Олейника и Алексея Пахомова, третье место - проект Лины Готме из Парижа.

Как сообщал svodka.net, депутаты КГГА на заседании комиссии по вопросам культуры предложили вместо торгово-развлекательного комплекса на Почтовой площади построить подземный музей .

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