Вопрос совместной декларации между Украиной и Польшей по историческим вопросам "в настоящее время даже не стоит на горизонте". Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, передает со ссылкой на Польское радио.

“В диалоге с украинской стороной мы застряли на вопросе административного запрета на ведение поиска и эксгумации; этот запрет показывает, насколько отличаются наши взгляды на историческую правду”, — сказал он.

В то же время политик выразил надежду, что польско-израильское соглашение о взаимоотношениях и историческую политику “конструктивно повлияет на польско-украинские отношения”.

Напомним, 27 июня сейм Польши принял изменения в закон об Институте национальной памяти страны. Согласно решению польских депутатов, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом издание Dzieje отмечает, что ранее сейм Польши отклонил все изменения, предложенные оппозицией, в том числе представителей партии “Гражданская платформа”, которая хотела отменить положения закона о ИНП по “преступлениям украинских националистов”.

Принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, вступившие в силу 1 марта, предусматривали наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии” и вызвали широкий резонанс, в частности в Израиле, США, а также Украине.

Как сообщал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что Украина должна продолжать прилагать усилия для того, чтобы парламентарии Польши исправили абсурдные ошибки в законе об Институте национальной памяти Польши, где предусмотрено реальное заключения за отрицание “преступлений украинских националистов”.

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