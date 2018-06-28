По требованию украинской стороны представитель ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Тони Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Фриш намерен отправиться на оккупированный Донбасс в сентябре Фото: ЕРА "По нашему требованию, координатор ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября… Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит", – написала Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1766972660057206 Она добавила, что Фриш предложил сторонам принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах."Мы настояли, что в заявлении должна быть зафиксирована норма о беспрепятственном и гарантированном доступе Международного комитета Красного Креста (МККК) в тюрьмы, в первую очередь на оккупированных территориях. И мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательства допуска МККК в тюрьмы в РФ, к украинским политзаключенным в РФ. Потому что они в полной изоляции", – подчеркнула Геращенко.По ее словам, российская сторона в очередной раз не дала ответ на предложение о передаче 23 россиян для освобождения украинцев."Мы требуем от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей встречи первым вопросом освобождение в формате "23 на 23" россиян на украинцев. Также, что касается заложников на оккупированных территориях, то украинские представители еще раз подчеркнули – требуем немедленного освобождения наших военных, журналиста [Станислава] Асеева, других незаконно удерживаемых. Мы готовы передать всех, кто в запрашиваемых в списках ОРДЛО подпадает под Минские соглашения", – отметила Геращенко.Она подчеркнула, что россияне могут быть переданы только РФ, и только в обмен на украинцев в тюрьмах РФ. Кроме того, "не может быть и речи о передаче беркутовцев и других лиц, совершивших теракты в Одессе, Харькове, Херсоне".4 апреля Украина в Минске заявила о готовности передать 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности, в обмен на украинских политзаключенных. 18 апреля Геращенко заявила, что российские представители в Минске не "проявляют интереса" к этим людям.20 мая спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 25 июня заявил, что на Донбассе удерживают 113 украинцев, при этом на переговорах в Минске представители боевиков подтверждают только 24 заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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