Колумбийский нападающий Хорхе Карраскаль отныне стал полноценным игроком львовских "Карпат". Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает

Контракт с футболистом, права на которого принадлежали испанской "Севильи", подписан на четыре года.

Отметим, что Карраскаль на правах аренды присоединился к львовскому клубу летом, в начале прошлого сезона.

Добавим также, в "зелено-белой" футболке колумбиец сыграл 22 матча, в которых забил шесть мячей, став одним из лучших бомбардиров команды.

Как сообщал Карраскаля признавали лучшим футболистом месяца в УПЛ.

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