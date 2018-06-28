Посла Южной Кореи в Мексике Буонг-Цзинь Хана угостили текилой болельщики мексиканской футбольной сборной, довольные победой южнокорейской сборной над немцами, которая вывела в плей-офф ЧМ 2018 сборную Мексики. Посол пил текилу прямо из бутылки Скриншот: James Wagner / Twitter Он опубликовал видео, как дипломат пьет прямо из бутылки. One last tweet about Byoung-jin Han: that tequila shot he took while wearing a Mexico jersey lent to him by a fan? Another fan @sebasaspe passed this along: pic.twitter.com/JtCAe8390y — James Wagner (@ByJamesWagner) 27 июня 2018 г. По информации Вагнера, Буонг-Цзинь Хан заявил о болельщиках, что "они сумасшедшие, но я также сумасшедший сегодня".Журналист отметил, что большинство персонала южнокорейского посольства в Мексике состоит из местных жителей, которые радовались вместе с послом. Byoung-Jin Han summed up the crowd and celebration perfectly: "They are crazy but I’m also crazy today." Said a large chunk of the embassy staff is Mexican, so they had both games on inside the building. — James Wagner (@ByJamesWagner) 27 июня 2018 г. На чемпионате мира в России в последнем туре группового турнира Южная Корея выиграла у немцев, на тот момент действующих чемпионов, со счетом 2:0. Благодаря этому результату в плей-офф турнира прошла сборная Мексики, которая в параллельном поединке была разгромлена Швецией 3:0. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сборной турнира плей-офф wagner james Теги: мир