Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций

" Сегодняшнее заявление Газпрома о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза, инофрмуе Общественное .

Решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные Нафтогазом, суд отклонил безосновательное утверждение Газпрома о том, что значительные части обоснования транзитного решения были вроде бы написаны административным секретарем, подчеркнули в компании.

Однако, добавили в Нафтогазе, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям Нафтогаза по другим причинам.

" Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в Нафтогазе.

Отмечается, что текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций.

"Соответственно, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях", - подчеркнули в компании.