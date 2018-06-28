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Нафтогаз опровергает заявление Газпрома об отказе Шведского суда в удовлетворении апелляции
28.06.2018 19:21
Нафтогаз опровергает заявление Газпрома об отказе Шведского суда в удовлетворении апелляции
Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций
Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций
Нафтогаз опровергает заявление Газпрома об отказе Шведского суда в удовлетворении апелляции Фото: kvedomosti.com

"Сегодняшнее заявление Газпрома о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза, инофрмуе Общественное

Решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные Нафтогазом, суд отклонил безосновательное утверждение Газпрома о том, что значительные части обоснования транзитного решения были вроде бы написаны административным секретарем, подчеркнули в компании.

Однако, добавили в Нафтогазе, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям Нафтогаза по другим причинам.

"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в Нафтогазе.

Отмечается, что текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций.

"Соответственно, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях", - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

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