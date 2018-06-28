|Нафтогаз опровергает заявление Газпрома об отказе Шведского суда в удовлетворении апелляции
|28.06.2018 19:21
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Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикцийТекущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций
Фото: kvedomosti.com
"Сегодняшнее заявление Газпрома о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза, инофрмуе Общественное.
Решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные Нафтогазом, суд отклонил безосновательное утверждение Газпрома о том, что значительные части обоснования транзитного решения были вроде бы написаны административным секретарем, подчеркнули в компании.
Однако, добавили в Нафтогазе, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям Нафтогаза по другим причинам.
"Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - сообщили в Нафтогазе.
Отмечается, что текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций.
"Соответственно, Нафтогаз продолжит свои действия по взысканию задолженности Газпрома в других юрисдикциях", - подчеркнули в компании.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свой приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.