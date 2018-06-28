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Франков: Если бы президент ФИФА Инфантино лично попросил Путина отпустить Сенцова, вполне возможно, он бы это сделал
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28.06.2018 19:29
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Главред журнала "Футбол", прежний член исполкома ФФУ Артем Франков
сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман,
что ожидает от президента ФИФА Джанни Инфантино обращения к
президенту РФ Владимиру Путину относительно освобождения
заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега
Сенцова. Франков: ФИФА – показательно аполитичная
организация Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Франков
отметил, что сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу и
Путин очень зависим от этого мероприятия."В начале 2014 года он был
очень должен, как перед своими гражданами, так и перед всем миром,
показать, что чемпионат мира в России – образцовый. В том
числе сделать, как говорится, гуманизирующие жесты вроде отпуска
политических заключенных и так далее. Кстати, не слышал, чтобы
Федерация футбола [Украины] активничала по этому поводу", –
сказал он.Франков отметил, что не знает, существуют ли предпосылки,
что Инфантино займется вопросом Сенцова."Дело в том, что у ФИФА в
этом смысле все очень сложно. ФИФА – показательно аполитичная
организация. Можно понадеяться, что Россия успешно выступит в
группе, например, во втором туре не проиграет Египту, и тогда под
хорошее настроение можно будет зайти. Я чисто по-человечески жду и
надеюсь на какой-то такой жест", – резюмировал
он.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.26 июня генсек Совета
Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение Путину
о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить
основанием для помилования украинского режиссера, Сенцов
должен обратится к Путину лично.Сам режиссер сказал, что не
будет просить Путина о помиловании.
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