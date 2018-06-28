Главред журнала "Футбол", прежний член исполкома ФФУ Артем Франков сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что ожидает от президента ФИФА Джанни Инфантино обращения к президенту РФ Владимиру Путину относительно освобождения заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Франков: ФИФА – показательно аполитичная организация Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Франков отметил, что сейчас в России проходит чемпионат мира по футболу и Путин очень зависим от этого мероприятия."В начале 2014 года он был очень должен, как перед своими гражданами, так и перед всем миром, показать, что чемпионат мира в России – образцовый. В том числе сделать, как говорится, гуманизирующие жесты вроде отпуска политических заключенных и так далее. Кстати, не слышал, чтобы Федерация футбола [Украины] активничала по этому поводу", – сказал он.Франков отметил, что не знает, существуют ли предпосылки, что Инфантино займется вопросом Сенцова."Дело в том, что у ФИФА в этом смысле все очень сложно. ФИФА – показательно аполитичная организация. Можно понадеяться, что Россия успешно выступит в группе, например, во втором туре не проиграет Египту, и тогда под хорошее настроение можно будет зайти. Я чисто по-человечески жду и надеюсь на какой-то такой жест", – резюмировал он.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.26 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера, Сенцов должен обратится к Путину лично.Сам режиссер сказал, что не будет просить Путина о помиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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