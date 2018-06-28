Эмир-Усеин Куку третий год находится за решеткой в ​​Крыму

"26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку... Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинения в терроризме подтолкнули его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных", - сообщила его жена Мерьем Куку в фейсбуке, информирует "Крым.Реалии".

Эмир-Усеин Куку жил в Кореизе под Ялтой. Был правозащитником, членом Крымской контактной группы по правам человека, отец двоих детей. Под стражей находится с 11 февраля 2016 года.

Он обвиняется в участии в международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этих целей. Правоохранители России считают участников организации террористами, поскольку главный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Защитники арестованных и осужденных крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.