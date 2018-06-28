Председатель Верховной Рады Украины во время встречи в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном призвал ввести санкции против компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба ВР, передает

"Мы выражаем свою поддержку Дании в ее позиции непредоставления разрешения на строительство "Nord Stream-2". Призываем США и другие страны поддержать эту позицию Дании в непредоставлении согласия на строительство "Nord Stream-2" на своей территории и она должна выдержать давление России, а мы должны ей в этом всячески помочь", - сказал Парубий и призвал Конгресс ввести пакет санкций против всех компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Также председатель ВР отметил, что этот проект является не экономическим, а политическим, цель которого - "развязать себе руки в Украину и влиять на политику правительств Европы" из-за зависимости от поставок газа.

Как сообщал Парубий и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обсудили привлечение американского бизнеса к модернизации украинской ГТС.

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