Договоренности Киева и Москвы о посещении омбудсменами обеих стран заключенных граждан зашли в тупик, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" российская правозащитница Зоя Светова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Светова: Между Украиной и РФ идет перетягивание политического каната Фото: Зоя Светова / Facebook "Что касается попыток украинского омбудсмена навестить Сенцова, то это решает не Москалькова. Тут все зависит от Кремля и ФСБ. По сути, между Украиной и РФ идет перетягивание политического каната. Хочу обратить внимание, что в Украине задержанных россиян Москалькова посетила в посольстве РФ, а не в СИЗО. Москва хочет, чтобы ее омбудсмен смогла первой посетить заключенных в Украине. А уже тогда Денисову допустят к Сенцову. Но я так понимаю, Украина не верит этим обещаниям", – отметила Светова.Она считает ненормальным сегодняшний случай возле входа в тюрьму в Лабытнанги, когда кортеж Москальковой проехал мимо украинского омбудсмена."Конечно, это ненормально, когда возле входа в тюрьму Москалькова просто проезжает мимо Денисовой и не считает нужным объяснить ей сложившуюся ситуацию. С другой стороны, вероятно, Украине и стоило бы пустить Москалькову к задержанным россиянам. И если бы в ответ Денисову не пустили бы к Сенцову или к [украинскому журналисту Роману] Сущенко, то весь мир увидел бы, что Москва лжет. А так ситуация зашла в тупик", – подчеркнула правозащитница.По ее словам, в случае необходимости российская сторона прибегнет к принудительному кормлению Сенцова, несмотря на принятую резолюцию ПАСЕ по украинским политзаключенным."Согласно международным договоренностям, Россия должна ценить ПАСЕ и ее решения. Но тут речь не идет о каких-то обязательствах – это дело доброй воли. Я думаю, если власти РФ увидят, что голодовка угрожает жизни Сенцова, его начнут принудительно кормить. Несмотря на позицию ПАСЕ. Думаю, сейчас Сенцов находится под наблюдением врачей. Причем он сам сказал, что доктора там очень хорошие. У Олега регулярно берут анализы. Скорее только, через капельницу ему вводят питательные вещества, ту же глюкозу. Однако возможности организма у каждого человека свои. Мы не знаем, сколько он так выдержит. И если врачи увидят, что его состояние резко ухудшается, его будут принудительно кормить. Это правило. Надеюсь, власти РФ не хотят, чтобы Сенцов умер", – резюмировала Светова.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить украинского политзаключенного, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Москалькова после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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