Представительница Украины Кристина Стуй победила на легкоатлетических соревнованиях "Meeting Stanislas" в Нанси, сообщает со ссылкой на Федерацию легкой атлетики.

Стуй преодолела бег на дистанции 100 метров не только с лучшим результатом между всех участниц, но и с новым личным рекордом - 11,22 с (ветер 0,2 м/с). Свое предыдущее достижение, установленное четыре года назад, она улучшила на две сотых секунды.

Также в призы попала Марина Килипко, которая с результатом 4,35 м заняла второе место по прыжкам с шестом. Победила белоруска Ирина Жук (4,66 м).

Анастасия Брызгина финишировала шестой в беге на 400 метров (53,31 с). Победила Кристине Ботлогетсве из Ботсваны (51,28 с).

Добавим, что днем ​​ранее на соревнованиях в Копенгагене Елена Колесниченко финишировала шестой в беге на 400 метров с барьерами (57,94 с).

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