Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая полностью зависит от Кремля, пытается сделать все, чтобы украинский омбудсмен Людмила Денисова не попала к украинским политзаключенным в российских тюрьмах, считает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Кредо и политика России – сплошная ложь Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту министерство иностранных дел РФ обратилось в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий – полтора десятка украинцев, воевавших на Донбассе или готовивших теракты. Значит ли это, что у них двойное гражданство, как у [арестованного в Украине руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла] Вышинского? Будем теперь проверять", – написала она.Геращенко напомнила, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в российскую колонию к осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, мотивируя это тем, что он – якобы гражданин РФ."Сенцов – украинский крымчанин, которого РФ насильно считает своим гражданином и которому навязывает гражданство, как каторгу, как крепостничество, как камень на шею. Денисова, кстати, – тоже украинская крымчанка. И здесь русская, полностью зависимая от Кремля фурия – омбудсмен – справедливо отмечает, что Люда – не гражданка РФ. Но так, мол, ее не пустят к Сенцову. А к [украинскому политзаключенному] Роману Сущенко не пустили из-за того, что не прошли слушания судов всех инстанций. А к [политзаключенному Роману] Балуху почему прогнозируемо не пустят? А к [политзаключенным] Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу Клиху? Кредо и политика России – сплошная ложь", – заявила Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1766921990062273 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Денисова сказала, что первым делом планирует посетить голодающего Сенцова. Она часто пыталась попасть к политзаключенному в колонию, но ее не пропускали. 26 июня омбудсмен РФ заявляла, что ее украинская коллега не сможет без нее посетить режиссера так как, согласно российскому законодательству украинский омбудсмен не может посещать самостоятельно российских граждан, а у Сенцова есть паспорт РФ.Сегодня утром Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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