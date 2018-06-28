|Ирина Геращенко: Украина проверит гражданство полутора десятков заключенных, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом
|28.06.2018 19:44
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1766921990062273
9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Денисова сказала, что первым делом планирует посетить голодающего Сенцова. Она часто пыталась попасть к политзаключенному в колонию, но ее не пропускали. 26 июня омбудсмен РФ заявляла, что ее украинская коллега не сможет без нее посетить режиссера так как, согласно российскому законодательству украинский омбудсмен не может посещать самостоятельно российских граждан, а у Сенцова есть паспорт РФ.Сегодня утром Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.
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