Если руководитель США Дональд Трамп на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным согласится сдать Крым России, то Украине нужно будет прекращать заигрывать с Трампом и поднимать тему связей и денег его политтехнолога Пола Манафорта. | Алеся Бацман о возможном признании Трампом Крыма российским: Я не верю в это, конечно. Ну а что, если такое произойдет? Скриншот: NEWSONE / YouTube "Сегодня в Times вышла редакционная статья: британское правительство опасается, что Путин уговорит на переговорах Трампа признать Крым российским и ослабить или вообще снять режим санкций. Я не верю в это, конечно. Ну а что, если такое произойдет? Если действительно после этих переговоров Трамп скажет: "Мы признаем Крым российским", – то есть, по сути, "мы сдаем сдаем Украину"?" – сказала журналистка.Она считает, что обезопасить себя Украина может, если при таком развитии событий начнет активно расследовать финансовые схемы экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Он с марта по август 2016 года занимался избирательной кампанией Трампа, сейчас находится в США под арестом. По версии следствия, Манафорт во время работы в Украине с 2006-го по 2015 год провел через офшоры более $30 млн и скрыл это от властей США."Я думаю, что у Украины есть выход в этом случае. Просто украинской власти нужно будет прекращать заигрывать с Трампом и доставать тему Манафорта и его связей, его прошлого, его финансовых хвостов здесь. И если честно, то сейчас в Украине просто находится ключ от импичмента Трампу. Если эту тему не замораживать и если начать копать, то и на это решение мы могли бы повлиять", – уверена Алеся Бацман.ВИДЕО Видео: NEWSONE / YouTube Встреча Путина с Трампом состоится 16 июля в Хельсинки.27 июня во время слушаний в комитете Сената государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власть Трампа не исключает, что Россию снова примут в состав "Большой восьмерки" в случае достижения компромиссов без возвращения Крыма Украине. Помпео не уточнил, какими могут быть эти компромиссы, но подчеркнул, что США считают аннексию Крыма незаконной. Госсекретарь США добавил, что американский президент надеется "снизить температуру, снизить риск для Америки и найти несколько позиций, по которым можно получить хороший результат для Украины".8 июня Трамп заявил, что Россия должна быть представлена на саммите "Большой семерки" в Канаде. "Они выбросили Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за столом переговоров", – сказал Трамп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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