Главред журнала "Футбол", прежний член исполкома ФФУ Артем Франков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко передвигается на двух автомобилях Range Rover. При этом в декларации личные машины не указаны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франков говорит, что президент ФФУ делает вид, что живет "на $500" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Так он прокомментировал отсутствие в декларации Павелко, который также является народным депутатом от Блока Петра Порошенко, собственного жилья и автомобиля."Я у него дома не был, но где-то же он живет. Он сказал, что в основном проводит время у родителей в Днепре. Это, конечно, тоже версия, учитывая, что он глава бюджетного комитета Верховной Рады и глава Федерации футбола Украины, офис которой находится в Киеве, учитывая количество зарубежных командировок… Что ж, он выбрал для себя такую позицию: молчать обо всем, "люди дураки – люди съедят". Что он живет за $500, что он нигде не живет, а все время ездит туда-сюда", – сказал Франков.По его словам, Павелко передвигается по Киеву на двух автомобилях Range Rover."Не знаю, кто-то же ему их дает", – отметил журналист.В декларации Павелко за 2017 год указано, что президент ФФУ арендует автомобиль Lexus LS 600 HL 2011 года выпуска. Объекты недвижимости не вписаны.НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которое закупали за бюджетные деньги у завода, построенного ФФУ. По информации источников "Украинской правды", в материалах расследования фигурирует Павелко.Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что завод ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей получает бюджетные подряды с помощью дискриминационного требования в тендерной документации. При этом покрытие, изготовленное на этом заводе, стоит дороже, чем у других европейских производителей, – €16–18 против €12–14 за м². Таким образом, газон для мини-футбола обойдется как минимум на €1900 дороже, а таких полей в Украине планируется построить около 300.Создавать производство и закупать сырье "ФФУ Продакшн" начал только после того, как законопроект по выделению 250 млн грн на футбольные поля прошел бюджетный комитет Верховной Рады, председателем которого является нардеп от Блока Петра Порошенко, президент ФФУ Андрей Павелко, отмечается в расследовании.Отмена со стороны Минрегионразвития дискриминационного требования спустя пять месяцев уже не изменит ситуацию, так как все 15 тендеров уже провели с учетом предыдущих условий, говорится в публикации.11 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проверит декларацию Павелко за 2015–2017 годы. Это связано с программой строительства футбольных полей в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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