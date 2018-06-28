Звезда популярного сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль благородного Джейме Ланнистера, рассказал о своих экранных отношениях с сестрой и любовницей по сюжету - королевой Серсеей, сообщает Variety.

Костер-Вальдау не рассказал, действительно ли сестра казнит брата в предстоящем финальном восьмом сезоне, но сравнил отношения с Серсеей с собственным браком.

"6 июня мы отпраздновали 20-ю годовщину брак, я счастливчик, у меня прекрасная жена. Но за 20 лет бывали и стычки. Иногда так злишься и в момент страсти и ярости говоришь - да к черту!"- вспоминает Костер-Вальдау о ссорах, заканчивающихся быстрым примирением.

Вместе с тем актер поспешил извиниться перед женой за упоминание ее в контексте "Игры престолов".

"Моя жена ужасно разозлится. Скажет - что же ты, сравниваешь наши отношения вот с этим? Нет-нет, но все равно извини", - сказал он.

Как сообщал svodka.net, актер Николай Костер-Вальдау в беседе с Variety рассказал , какая сцена между всех семи сезонов фантастического сериала HBO "Игра престолов" показалась ему наиболее жестокой.

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