С 2014 года 4,7 тысячи заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их и запрета на возвращение на полуостров после освобождения, сообщил адвокат, знаток общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский. По данным правозащитников, после аннексии Крыма власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар Фото: ЕРА Он добавил, что кроме того 4,7 тысячи заключенных украинских граждан были перемещены из Крыма на территорию РФ с целью выдворения их и запрета на возвращение в Крым после освобождения.Мартыновский отметил, что только за период с июля 2014-го по май 2018-го судами Крыма было вынесено более 9500 решений по делам, связанным с нарушением миграционных правил."Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Нами идентифицировано на сегодняшний день 2425 человек, которые были выдворены с территории Крыма", — сообщил правозащитник.Он сказал, что выдворение происходит двумя способами: так называемый контролируемый самостоятельный выезд, когда человек обязан покинуть территорию в течение пяти суток с момента вступления в силу решения "суда" и принудительное выдворение, когда происходит перемещение лиц в центр временного содержания иностранных граждан."В Крыму таких центров нет, следовательно все лица, к которым применяется принудительное выдворение, перемещаются из Крыма на территорию России. Мы идентифицировали пять таких центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства. Срок содержания в таких учреждениях составляет до полутора лет", — сказал Мартыновский.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крыма после мартыновский территорию центр Теги: крымский конфликт