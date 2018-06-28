Государственный секретарь США Майк Помпео на следующей неделе может поехать в Северную Корею для переговоров по денуклеаризации. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на четыре источника, передает

Отмечается, что М.Помпео отменил встречу 6 июля со своим индийским коллегой в Вашингтоне, чтобы полететь в КНДР для переговоров по денуклеаризации.

Этот визит может стать первым контактом между США и КНДР на высоком уровне после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, на котором была подписана совместная декларация.

По словам одного из источников газеты, в ближайшее время ожидается официальное объявление визита Госсекретаря США.

Как сообщал США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на историческом саммите в Сингапуре между лидерами двух стран.

Напомним, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали общий документ по итогам саммита в Сингапуре.

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