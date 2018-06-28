Обращаясь, предположительно, к музыканту Святославу Вакарчуку, актер и шоумен Владимир Зеленский отметил, что поступит так же, как решит тот. Зеленский: А что я? Я-то – понятно Фото: Владимир Зеленский / Facebook Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал 28 июня в Facebook видеообращение к некоему Славе, попросив его определиться, "да" или "нет"."В этот день у меня только один вопрос. Слава, ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" – ну, тогда и я. А то все снова спрашивают, ну что я, что я... А что я? Я-то – понятно. Что ты? Просто если ты и я, то это – мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – сказал он. https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2040732879510411/ Предположительно, речь идет о музыканте Святославе Вакарчуке, который, как и Зеленский, присутствует в рейтингах кандидатов в президенты Украины. При этом ни музыкант, ни актер не подтверждали своего участия в будущих выборах.Согласно июньскому исследованию Социологической группы "Рейтинг", за Зеленского проголосовали бы 6,2% опрошенных, за Вакарчука – 5,9%.Очередные президентские выборы должны состояться в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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