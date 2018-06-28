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"Слава, ты "да" или "нет"?" Зеленский опубликовал обращение предположительно к Вакарчуку
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28.06.2018 20:16
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Обращаясь, предположительно, к музыканту Святославу Вакарчуку,
актер и шоумен Владимир Зеленский отметил, что поступит так же, как
решит тот. Зеленский: А что я? Я-то – понятно Фото: Владимир
Зеленский / Facebook Украинский актер и шоумен Владимир
Зеленский опубликовал 28 июня в Facebook видеообращение к
некоему Славе, попросив его определиться, "да" или "нет"."В этот
день у меня только один вопрос. Слава, ты "да" или "нет"? Потому
что если ты железно "да" или точно "нет" – ну, тогда и я. А то
все снова спрашивают, ну что я, что я... А что я? Я-то – понятно.
Что ты? Просто если ты и я, то это – мы, понимаешь? А если
мы – то это всех", – сказал он.
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2040732879510411/
Предположительно, речь идет о музыканте Святославе Вакарчуке,
который, как и Зеленский, присутствует в рейтингах кандидатов в
президенты Украины. При этом ни музыкант, ни актер не подтверждали
своего участия в будущих выборах.Согласно июньскому исследованию
Социологической группы "Рейтинг", за Зеленского проголосовали бы
6,2% опрошенных, за Вакарчука – 5,9%.Очередные президентские
выборы должны состояться в Украине в 2019 году.
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