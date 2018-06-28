Диетологи рассказали, что легко проснуться или взбодриться в течение рабочего дня можно и без кофе, поскольку этот напиток дает ощущение прилива энергии лишь на 30-50 минут, а потом резервные силы организма истощаются, и человеку снова хочется спать, передает Etcetera.media.

Специалисты назвали способы бодрости с утра, без употребления кофе:

1. Для того чтобы взбодриться без кофе, попробуйте заменить его горячим или охлажденным имбирным чаем с лимоном.

2. Восточная медицина рекомендует сделать самомассаж ладоней, фаланг пальцев и ушей. Это поможет улучшить приток крови к мозгу, тем самым настроив его на рабочий лад.

3. Попробуйте выполнить 15-минутный комплекс несложных упражнений: наклоны, повороты, глубокие вдохи и выдохи. Зарядка в обеденное время или после него - отличный метод, позволяющий устранить признаки сонливости.

4. Поставьте на рабочем столе баночку с эфирным маслом цитрусовых и вдыхайте его запах, когда захочется спать. Или попробуйте съесть одну-две дольки лимона, но только без сахара.

Также можно смочить два ватных диска соком лимона или его эфирным маслом и приложить к вискам на 5-10 минут.

Понятно, что у каждого есть свой проверенный способ, который помогает в считанные минуты взбодриться, прийти в себя и продолжить полноценно трудиться. Но долька лимона, зарядка или имбирный чай вам точно не навредят.

Как сообщал svodka.net, регулярное потребление кофе оказывает положительное воздействие на митохондрии и способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений.

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