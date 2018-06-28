готов в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и .

Об этом Порошенко заявил в четверг, 28 июня, в ходе торжеств по случаю Дня Конституции, передает со ссылкой на .

"В ближайшее время мной будет передано в Верховную Раду обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом - вступление в и членство в ", - сказал Порошенко.

Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в .

— Петро Порошенко (@poroshenko) June 28, 2018

По его словам, ориентация Украины на ЕС и Североатлантический альянс поддерживается большинством граждан государства.

"Возможность собрать триста голосов за такое важное решение в нынешнем составе Верховной рады, я твердо в этом убежден, есть", - подчеркнул президент

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в и в ЕС.

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