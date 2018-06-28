После окончания чемпионата мира по футболу в РФ будет открыта возможность для посещения украинских политзаключенных уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, считает российский адвокат Марк Фейгин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фейгин: Планам Кремля помешает любое "смазывание" положительной для России картинки в виде голодовки Сенцова Фото: Громадське радіо / Тwitter "До 15 июля, момента окончания чемпионата мира по футболу, никаких существенных событий, связанных с голодовкой Сенцова, обменом украинских заключенных на россиян, с посещениями, – ничего не будет. Потому что есть железобетонная установка до окончания мундиаля не портить идеально созданную Кремлем картинку. В западной аудитории. Чтобы на фоне чемпионата успешно в медийном и политическом выражении создать облик Москвы как страны, города, в котором радушно принимают гостей, болельщиков, где не чужды западные ценности. Что никакого бойкота и изоляции Кремля и [российского президента Владимира] Путина нет в помине. Что мы на грани будущей встречи с [президентом США Дональдом] Трампом", – отметил Фейгин.По его словам, планам Кремля помешает любое "смазывание" положительной для России картинки в виде голодовки Сенцова, потому до конца чемпионата ничего не произойдет.Фейгин убежден, что в этой связи российского омбудсмена Татьяну Москалькову представляют "дурочкой"."Выглядит какой-то совершенно дурочкой. Она и сама подставляться рада, она обыкновенный чиновник, никакой она не омбудсмен, никого она там не защищает. Она поставлена, чтобы права человека уже окончательно уничтожить в России. Как смысл, как направление деятельности, как понятие, для обнуления должности омбудсмена. [Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила] Денисова, выполняя свои функции омбудсмена полноценно и выполняя их добросовестно, действительно едет в Россию с тем, чтобы добиться, пробить эту непробиваемую абсолютно стену, чтобы ее допустили к украинским политзаключенным", – добавил Фейгин.По мнению юриста, после окончания чемпионата возможность для посещения украинских политзаключенных Денисовой будет открыта. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить украинского политзаключенного, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Москалькова после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что чемпионата она окончания для Теги: война в украине