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После окончания чемпионата мира по футболу в РФ будет открыта
возможность для посещения украинских политзаключенных
уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле
Денисовой, считает российский адвокат Марк Фейгин. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Фейгин: Планам Кремля
помешает любое "смазывание" положительной для России картинки в
виде голодовки Сенцова Фото: Громадське радіо / Тwitter "До 15
июля, момента окончания чемпионата мира по футболу, никаких
существенных событий, связанных с голодовкой Сенцова, обменом
украинских заключенных на россиян, с посещениями, – ничего не
будет. Потому что есть железобетонная установка до окончания
мундиаля не портить идеально созданную Кремлем картинку. В западной
аудитории. Чтобы на фоне чемпионата успешно в медийном и
политическом выражении создать облик Москвы как страны, города, в
котором радушно принимают гостей, болельщиков, где не чужды
западные ценности. Что никакого бойкота и изоляции Кремля и
[российского президента Владимира] Путина нет в помине. Что мы на
грани будущей встречи с [президентом США Дональдом]
Трампом", – отметил Фейгин.По его словам, планам Кремля
помешает любое "смазывание" положительной для России картинки в
виде голодовки Сенцова, потому до конца чемпионата ничего не
произойдет.Фейгин убежден, что в этой связи российского омбудсмена
Татьяну Москалькову представляют "дурочкой"."Выглядит какой-то
совершенно дурочкой. Она и сама подставляться рада, она
обыкновенный чиновник, никакой она не омбудсмен, никого она там не
защищает. Она поставлена, чтобы права человека уже окончательно
уничтожить в России. Как смысл, как направление деятельности, как
понятие, для обнуления должности омбудсмена. [Уполномоченный
Верховной Рады по правам человека Людмила] Денисова, выполняя свои
функции омбудсмена полноценно и выполняя их добросовестно,
действительно едет в Россию с тем, чтобы добиться, пробить эту
непробиваемую абсолютно стену, чтобы ее допустили к украинским
политзаключенным", – добавил Фейгин.По мнению юриста, после
окончания чемпионата возможность для посещения украинских
политзаключенных Денисовой будет открыта. 9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но
ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина"
Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22
июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить
Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам
человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.Утром 28
июня Денисова сообщила, что прибыла в Лабытнанги и
планирует встретиться с Сенцовым. Спикер
Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в
Лабытнанги, чтобы посетить украинского политзаключенного,
а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее
совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не
планируется.Москалькова после встречи с Сенцовым сообщила,
что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все
равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й
день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова
заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии
здоровья Сенцова.
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