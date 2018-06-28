Количество российских граждан, которые не одобряют действий президента РФ Владимира Путина, с апреля по июнь 2018 года увеличилось с 18% до 31%. Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра". В апреле действия Путина "безусловно" поддерживали 33% опрошенных "Левадой-центром" Фото: ЕРА На вопрос, одобряют ли они деятельность Путина на посту президента РФ, ответ "безусловно, да" выбрали 24% респондентов, "скорее, да" – 41%.В апреле опросы показывали соответственно 33% и 46%.Число тех, кто не одобряет действия российского президента, увеличилось за два месяца с 18 до 31%.Опрос проводился 22–26 июня между 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая ошибка не превышает 3,4%.18 марта 2018 года в РФ прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома России, Путина поддержало 76,69% избирателей.Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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