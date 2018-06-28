В четверг, 28 июня, в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters .

"Скажите громко, скажите ясно, что иммигрантам здесь рады", - скандировала толпа протестующих, когда они начали маршировать по проспекту Пенсильвании в направлении Министерства юстиции США. Многие женщины пришли на марш в одежде белого цвета.

Когда демонстранты проходили мимо Международного отеля Трампа, который находится в ведении компании президента, они скандировали: "Позор! ПозМарор! Позор!"

Известно, что марши вызваны иммиграционной политикой администрации Трампа.

Сообщается, что более двух тыс. детей, которые незаконно приехали в США со своими родственниками, были разлучены со взрослыми и размещены в местах лишения свободы или в приемных семьях по всей стране. На выходных ожидаются протесты по всей стране.

Как сообщал svodka.net ранее, марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира