Польский Центр исследования общественного мнения CBOS обнародовал результаты социологического опроса об отношениях поляков и украинцев. 81% поляков знают о польско-украинском конфликте на Волыни Фото: ЕРА 81% поляков знают по крайней мере базовые вещи о польско-украинском конфликте на Волыни в 1943 году. 37% много слышали о тех событиях.65% из них считают, что жертвами преступления были только люди польской национальности, 7% назвали жертвами и поляков, и украинцев, и только 1% называли пострадавшими украинцев.44% респондентов считают отношения между народами ни хорошими, ни плохими. 29% убеждены, что они однозначно хорошие, 13% назвали их плохими. 47% из тех, кто оценивает польско-украинские отношения как плохие, считают, что ответственность за них несет украинская сторона. 40% возлагают ответственность на обе стороны. 7% опрошенных считают, что за ухудшение отношений ответственна польская сторона.Опрос проводился с 7-го по 14 июня 2018 года. В нем приняли участие 989 взрослых жителей Польши.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.Летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. В ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического".27 июня Сейм поддержал поправки в закон об Институте нацпамяти Польши, которые отменяют ст. 55а. Она предусматривала уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Также закон отменяет ст. 55b, согласно которой к ответственности за такие преступления могли быть привлечены и поляки, и иностранцы. При этом часть закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских националистов, Сейм не менял.В тот же день изменения подержал Сенат Польши, а позже подписал президент страны Анджей Дуда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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