|
64% поляков верят в примирение с Украиной
|
28.06.2018 20:47
|
Польский Центр исследования общественного мнения CBOS обнародовал
результаты социологического опроса об отношениях поляков и
украинцев. 81% поляков знают о польско-украинском конфликте на
Волыни Фото: ЕРА 81% поляков знают по крайней мере базовые
вещи о польско-украинском конфликте на Волыни в 1943 году. 37%
много слышали о тех событиях.65% из них считают, что жертвами
преступления были только люди польской национальности, 7% назвали
жертвами и поляков, и украинцев, и только 1% называли пострадавшими
украинцев.44% респондентов считают отношения между народами ни
хорошими, ни плохими. 29% убеждены, что они однозначно хорошие, 13%
назвали их плохими. 47% из тех, кто оценивает
польско-украинские отношения как плохие, считают, что
ответственность за них несет украинская сторона. 40% возлагают
ответственность на обе стороны. 7% опрошенных считают, что за
ухудшение отношений ответственна польская сторона.Опрос проводился
с 7-го по 14 июня 2018 года. В нем приняли участие 989 взрослых
жителей Польши.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада
Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности,
которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на
это, исторический вопрос остается источником напряженности между
странами.Летом 2017 года украинская сторона отказала польской
в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины
поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел
Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский
заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не
позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские
взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал
за поправки к закону об Институте национальной памяти. В
ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6
февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и
отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не
ограничивает ли она свободу слова и
убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за
отрицание участия украинских националистов и членов украинских
организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в
преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада
Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской
стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к
преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского
и коммунистического".27 июня Сейм поддержал поправки в закон
об Институте нацпамяти Польши, которые отменяют ст. 55а.
Она предусматривала уголовное наказание за публичные обвинения
в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в
пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или
преступлениях против человечности. Также закон отменяет ст.
55b, согласно которой к ответственности за такие преступления
могли быть привлечены и поляки, и иностранцы. При этом часть
закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских
националистов, Сейм не менял.В тот же день изменения подержал
Сенат Польши, а позже подписал президент страны Анджей Дуда.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира