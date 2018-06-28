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Франков: Чтобы содержать такие клубы, как "Динамо" или "Шахтер", нужно тратить $30–40 млн в год
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28.06.2018 21:11
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Из-за низкой покупательской способности населения в Украине
нереально построить футбольный бизнес так, чтобы он стал
прибыльным, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман главред журнала "Футбол", прежний член исполкома ФФУ
Артем Франков. Франков: Сумма, которую нужно тратить на футбольный
клуб зависит от зависит от того, какую планку они себе ставят на
еврокубках Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он отметил,
что сума зависит от того, какую планку ставят себе клубы на
еврокубках"У каждого нашего клуба-гранда есть лицо украинское, а
есть европейское. Если ты хочешь добиваться успехов только на
внутреннем рынке, это одна планка. Если ты хочешь добиваться
успехов в Лиге чемпионов, это совершенно другая планка и совершенно
другая команда", – пояснил Франков.Он подчеркнул, что в
Украине нереально построить этот бизнес так, чтобы он стал
прибыльным. Это связанно с низкой покупательской способностю
населения.В январе президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал,
что годовой бюджет клуба достигает $30 млн.
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