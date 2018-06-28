Из-за низкой покупательской способности населения в Украине нереально построить футбольный бизнес так, чтобы он стал прибыльным, сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главред журнала "Футбол", прежний член исполкома ФФУ Артем Франков. Франков: Сумма, которую нужно тратить на футбольный клуб зависит от зависит от того, какую планку они себе ставят на еврокубках Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он отметил, что сума зависит от того, какую планку ставят себе клубы на еврокубках"У каждого нашего клуба-гранда есть лицо украинское, а есть европейское. Если ты хочешь добиваться успехов только на внутреннем рынке, это одна планка. Если ты хочешь добиваться успехов в Лиге чемпионов, это совершенно другая планка и совершенно другая команда", – пояснил Франков.Он подчеркнул, что в Украине нереально построить этот бизнес так, чтобы он стал прибыльным. Это связанно с низкой покупательской способностю населения.В январе президент "Динамо" Игорь Суркис сообщал, что годовой бюджет клуба достигает $30 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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