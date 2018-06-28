|В Крыму провели обыски и задержали водителя жены Джемилева
|28.06.2018 21:11
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По последним данным, Мустафаева отпустили домойВ Бахчисарае на территории аннексированного Крыма, российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Впоследствии его задержали.
Фото: facebook.com/crimeansolidarity/
Стало известно, что Ахтема Мустафаева задержали утром и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Перед этим в доме Мустафаева провели обыск, а его матери стало плохо, - сообщает общество "Крымская солидарность" в Facebook.
Кроме того, российские силовики увезли отца водителя в неизвестном направлении, но впоследствии привезли обратно в дом.
Адвокат Эдем Семедляев написал жалобу в прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания юридической помощи.
Позже стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.
Впоследствии Семедляев сообщил, что Мустафаева отпустили и сейчас он направляется домой.
Ситуацию прокомментировал Мустафа Джемилев в эфире телеканала "112 Украина".
"Мне утром позвонили, сказали, что Ахтем Мустафаев исчез. Он выводил машину, но у машины его не оказалось - ручка от двери оторвана. Потом стало ясно, что его увезли сотрудники ФСБ. И в тот же день там начались обыски в его доме, он живет в том же микрорайоне, что и моя жена", - сказал он.
По его словам, в ФСБ отрицали информацию о задержании Мустафаева.