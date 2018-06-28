По последним данным, Мустафаева отпустили домой

Стало известно, что Ахтема Мустафаева задержали утром и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Перед этим в доме Мустафаева провели обыск, а его матери стало плохо, - сообщает общество "Крымская солидарность" в Facebook.

Кроме того, российские силовики увезли отца водителя в неизвестном направлении, но впоследствии привезли обратно в дом.

Адвокат Эдем Семедляев написал жалобу в прокуратуру о том, что его не допустили к семье Мустафаевых для оказания юридической помощи.

Позже стало известно, что Ахтем Мустафаев находится в управлении ФСБ в Симферополе.

Впоследствии Семедляев сообщил, что Мустафаева отпустили и сейчас он направляется домой.

Ситуацию прокомментировал Мустафа Джемилев в эфире телеканала "112 Украина".

"Мне утром позвонили, сказали, что Ахтем Мустафаев исчез. Он выводил машину, но у машины его не оказалось - ручка от двери оторвана. Потом стало ясно, что его увезли сотрудники ФСБ. И в тот же день там начались обыски в его доме, он живет в том же микрорайоне, что и моя жена ", - сказал он.