Актеры сериала Игра Престолом в жизни дружат и вместе ходят на концерты

Некоторые актеры известного сериала Игра престолов являются хорошими друзьями в жизни и часто встречаются за пределами съемочной площадки. Например, накануне Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Натали Эммануэль посетили концерт британского музыкального дуэта The Chemical Brothers. Исполнительница роли Дейнерис поделилась свежими фотоснимками с мероприятия в Instagram. Голливудским актерам даже удалось сфотографироваться с Томом Роулендсом и Эдом Саймонсом — участниками The Chemical Brothers. Эмилия Кларк под фото отметила, что ночь была незабываемо-эпической. Кроме того, звезда с помощью хештега уточнила , что «Джон Сноу знает, как зажигать под The Chemical Brothers». Напомним, ранее сообщалось, що актер нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон хочет уйти. Также, писали о том, что звезда сериала Игра престолов попала в больницу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



