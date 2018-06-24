|Актеры сериала Игра Престолом в жизни дружат и вместе ходят на концерты
|24.06.2018 16:03
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Некоторые актеры известного сериала Игра престолов являются хорошими друзьями в жизни и часто встречаются за пределами съемочной площадки.
Например, накануне Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Натали Эммануэль посетили концерт британского музыкального дуэта The Chemical Brothers.
Исполнительница роли Дейнерис поделилась свежими фотоснимками с мероприятия в Instagram. Голливудским актерам даже удалось сфотографироваться с Томом Роулендсом и Эдом Саймонсом — участниками The Chemical Brothers.
Эмилия Кларк под фото отметила, что ночь была незабываемо-эпической. Кроме того, звезда с помощью хештега уточнила , что «Джон Сноу знает, как зажигать под The Chemical Brothers».
Напомним, ранее сообщалось, що актер нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон хочет уйти.
Также, писали о том, что звезда сериала Игра престолов попала в больницу.
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