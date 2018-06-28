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У Києві відкривають ресторан "Орел і решка"
28.06.2018 21:13
Продюсер Світлани Лободи і травел-шоу "Орел і решка" Нателла Крапівіна зізналася, що має грандіозні мрії:

"Мрію відкрити свій ресторанчик "Орел і Решка" – кафе-літак, в якому люди зможуть відчути себе як в подорожі. Ми налаштовані рішуче, вже на стадії активного пошуку приміщення", - каже Нателла.

Також вона каже, що дуже мріє про другу дитину, а її старша донька жартує:

"Мама, почекай ще 7 років - і будемо разом вагітні".



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