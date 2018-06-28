|У Києві відкривають ресторан "Орел і решка"
|28.06.2018 21:13
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"Мрію відкрити свій ресторанчик "Орел і Решка" – кафе-літак, в якому люди зможуть відчути себе як в подорожі. Ми налаштовані рішуче, вже на стадії активного пошуку приміщення", - каже Нателла.
Також вона каже, що дуже мріє про другу дитину, а її старша донька жартує:
"Мама, почекай ще 7 років - і будемо разом вагітні".
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