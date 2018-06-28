В субботу, 30 июня, участники акции массового неповиновения планируют демонстрации против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа по всей стране. На акцию вышли несколько сотен женщин Фото: ЕРА .На участниках акции была одежда белого цвета, они скандировали, что в стране рады иммигрантам. Проходя мимо Международного отеля Трампа, женщины выкрикивали: "Позор! Позор! Позор!"Агентство пишет, что на 30 июня запланированы массовые протесты по всей стране под слоганом FamiliesBelongTogether.Первый антимиграционный приказ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировали несколько судов.Второй антимиграционный приказ Трамп подписал в марте 2017-го, его также заблокировали, но главный суд США разрешил частичное применение указа.После того как второй приказ утратил силу, в сентябре Трамп подписал третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.Согласно политике "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам, внедренной в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды США, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину. По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. 18 июня стало известно, что жена Трампа Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.23 июня в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что вернули 522 ребенка в семьи нелегальных мигрантов, которые были разъединены в рамках политики "нулевой терпимости".26 июня Верховный суд США поддержал иммиграционный приказ президента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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