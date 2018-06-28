Один из рыбаков пытался повеситься

"Они были задержаны в море 4 мая, на следующий день притянули в Балаклаву. С 5 мая по 25 июня он [Руслан Скрипник] действительно был лишен свободы, находился в местном "Гуантанамо" - пограничном управлении ФСБ на улице Новикова в Балаклаве, не будучи задержанным по подозрению или обвинению в совершении какого-либо преступления, не будучи арестованным по решению суда, вообще без каких-либо процессуальных документов - как раб на каком-то острове", - сообщил адвокат одного из моряков (Руслана Скрипника) Сергей Легостов, информирует "Крым.Реалии ".

По словам Скрипника, говорит адвокат, рыбаков психологически давили, запугивали, часто допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

"Его допрашивали раз десять, при этом сказали, что ни адвокат, ни консул не принадлежат. Удерживали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое суток - с 28 по 30 мая - вообще заперли в столярном цехе, включив фильм на флешке. Водили-выводили, то с автоматами, то без. Были какие-то кратковременные встречи с женой, но перед тем кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой. За это время мой подзащитный похудел на 40 килограммов", - рассказал адвокат.

Как сообщил Легостову Скрипник, других моряков заставили

"В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься. Люди были на грани физического и психического истощения", - отметил адвокат.

Как рассказал Легостову Скрипник, 25 июня рыбаков из Балаклавы перевезли в другую часть Севастополя - Камыши, где осмотрели вещи и отпустили. Скрипник с женой попытались выехать из городского автовокзала, но моряка задержали "за хулиганство" после инцидента на вокзале.

" Загранпаспорт Скрипнику не выдали, выпустили в город с женой и вещами. Они сразу поехали в район автовокзала. Все это время видели слежку за собой. Приехав на автовокзал, также видели полицейских и переодетых в гражданскую одежду сотрудников пограничного управления ФСБ, ходили с автоматами и охраняли их в Балаклаве. У автовокзала к Руслану подбежал неизвестный, попросил закурить, после этого пару раз ударил сзади по коленям, начал кричать "зачем ты меня материшь". Натурально провоцировал правонарушения, чтобы создать повод для задержания" , - передал слова подзащитного Легостов.

Как заявил адвокат, подбежали полицейские, задержали Скрипника. В просьбе рыбака опросить жену, свидетелей, снять данные с камер видеонаблюдения - отказали. В результате Скрипника доставили в Нахимовский отдел полиции Севастополя и составили админпротокол за хулиганство (ст. 20.1 КоАП России).

Напомним, 4 мая ФСБ России задержала украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за преступный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут. Пять членов экипажа доставили в Крым. Капитана судна, Виктора Новицкого, арестовали. Российские власти заявляют, что ему грозит до 5 лет лишения свободы.